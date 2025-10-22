Гаагский суд вынесет новое решение с осуждением сионистского режима

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на палестинское агентство Shahab, Международный Суд ООН должен сегодня, в среду, вынести свое решение по поводу действий сионистского режима по введению блокады Газы и препятствованию ввозу гуманитарной помощи в сектор Газа, что считается нарушением международного права.

Решение суда, вероятно, будет юридическим консультативным заключением и не будет иметь обязательной силы, но это может усилить международное давление на сионистский режим, чтобы он сотрудничал с Организацией Объединенных Наций и разрешил ввоз большего количества гуманитарной помощи в Газу.

Если это решение будет вынесено, оно станет третьим постановлением Гаагского суда относительно действий сионистского режима с начала войны в Газе.