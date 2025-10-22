6000 человек пропали без вести в секторе Газа

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Shahab, Ахмед Масуд, директор Центра по делам пропавших без вести в Палестине, заявил, что, по предварительным оценкам, число пропавших без вести в секторе Газа достигает шести тысяч человек.

Он добавил: Мы сталкиваемся со многими трудностями и вызовами при сборе информации об этих людях.

Масуд уточнил: Значительную часть этих пропавших без вести составляют молодые люди.

Следует отметить, что, помимо того, что большое количество тел палестинских мучеников все еще находится под завалами, сионистские военные похитили сотни палестинцев под различными предлогами во время нападения на сектор Газа.