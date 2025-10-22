Необычный перелет посланников Трампа во время визита на оккупированные территории

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Russia Al-Youm, израильские медиа-источники сообщили, что Джаред Кушнер, зять Трампа, и Стив Витков, его посланник, по-видимому, отправились из оккупированных территорий в Саудовскую Аравию.

В сообщении говорится, что поездка посланников Трампа в Эр-Рияд состоялась на частном самолете Виткофа прошлой ночью.

Эти источники добавили, что такой прямой перелет с оккупированных территорий в Саудовскую Аравию считается необычным шагом.

Следует отметить, что посланники Трампа недавно посетили оккупированные территории и, по сообщению сионистских источников, передали Нетаньяху его четкое послание о необходимости соблюдения режима прекращения огня в Газе.