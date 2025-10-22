Вмешательство США во внутренние дела стран ставит под сомнение их независимость

По сообщению информационного агентства Abna, Хамидреза Хаджи Бабаи, заместитель председателя Исламского консультативного совета, встретился и обсудил вопросы с Умберто Костой, заместителем председателя Сената Бразилии, в кулуарах 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Женеве.

Заместитель председателя Меджлиса, заявив, что они осведомлены о напряженности, созданной администрацией Трампа в отношении тарифов для Бразилии, сказал: Вмешательство во внутренние дела стран — еще одно действие, которое мы наблюдаем в наши дни со стороны государств, претендующих на демократию, и которое различными способами ставит под сомнение суверенитет, независимость и власть независимых стран.

Хаджи Бабаи продолжил: В целях укрепления парламентского сотрудничества и повышения двусторонних отношений мы готовы сотрудничать с Бразилией в различных областях. Проведение многочисленных заседаний БРИКС под председательством Бразилии, особенно Парламентской ассамблеи БРИКС, также было успешным.

Заместитель председателя Сената Бразилии подчеркивает необходимость укрепления сотрудничества двух стран путем развития парламентской дипломатии

Согласно этому сообщению, Умберто Коста, заместитель председателя Сената Бразилии, заявил на встрече: Уровень сотрудничества между Ираном и Бразилией должен быть повышен, и парламентская дипломатия способствует этому.

Следует отметить, что 151-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) на тему «Сохранение гуманитарных норм и поддержка гуманитарных действий во время кризисов, а также инклюзивная демократия для устойчивого мира» проходит в Женеве, и парламентская делегация Исламской Республики Иран под председательством Хамидрезы Хаджи Бабаи, заместителя председателя Исламского консультативного совета, и в сопровождении Шамсуддина Хуссейни, члена президиума Постоянного комитета по делам Организации Объединенных Наций МПС и члена Исполнительного комитета МПС Меджлиса, Ходжат-уль-Ислама Акатахрани, представителя народа Тегерана в Меджлисе, Рахима Заре, представителя Абаде в Меджлисе, Рахматуллаха Норузи, представителя народа Алиабад Катул в Меджлисе, и Элхама Азада, представителя народа Наин в Меджлисе и члена Исполнительного совета МПС Исламского консультативного совета, присутствует на этой ассамблее.