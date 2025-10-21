Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня в секторе Газа

Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа сообщило, что в результате новых израильских ударов, ставших очередным нарушением режима прекращения огня, за последние 24 часа десятки палестинцев погибли и получили ранения.

По данным ведомства, за минувшие сутки из-за возобновившихся атак израильской армии погибли 57 человек, из которых 10 тел были извлечены из-под завалов. Кроме того, 158 раненых были доставлены в различные больницы анклава.

В министерстве отметили, что множество жертв до сих пор остаются под обломками разрушенных зданий и на улицах, куда спасательные службы не могут добраться из-за продолжающихся обстрелов.

Согласно обновлённой статистике, общее число погибших с начала израильского наступления на Газу достигло 68 216 человек, а число раненых превысило 170 361.

Министерство также подчеркнуло, что с момента объявления режима прекращения огня израильские силы продолжили атаки, в результате которых погибли десятки человек и 303 получили ранения.