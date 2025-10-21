Reuters рассказал об угрозе срыва встречи Путина и Трампа

Позиция России по вопросу перемирия на Украине якобы поставила под угрозу предстоящий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным собеседников агентства, отказ Москвы от немедленного прекращения огня поставил подготовку встречи на паузу.

Так, два дипломатических источника заявили, что перенос встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио является признаком того, что Вашингтон может «не захотеть» проводить саммит, если Москва не смягчит требования.

«Полагаю, русские хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште Трампу не удастся заключить сделку», — заявил источник.

Похожую точку зрения высказал журналист NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. По словам представителя американской администрации, телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был продуктивным. Но президент США Дональд Трамп считает, что стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы «двигаться вперед».