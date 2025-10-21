  1. Home
Ответ Лаврова на угрозу Польши в адрес самолета Путина

21 октября 2025 - 17:15
Министр иностранных дел России, выразив удивление сообщениями о переносе встречи Москвы и Вашингтона в Будапеште, ответил на угрозу Варшавы не гарантировать безопасность самолета президента России над Польшей.

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на «Известия», министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что он удивлен сообщениями американских СМИ о возможной отсрочке встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, отреагировал на призывы к прекращению войны в Украине.

Лавров сказал: «Самый важный вопрос, касающийся подготовки к предстоящей встрече России и США, — это не место и время ее проведения, а то, как продвигаться вперед с учетом договоренностей, достигнутых на Аляске».

Высокопоставленный российский дипломат добавил: «Я хочу официально подтвердить, что Россия не изменила своей позиции в отношении договоренностей, достигнутых в ходе длительных переговоров между Путиным и Трампом на Аляске».

Он добавил: «Эти договоренности основаны на соглашении, которое было достигнуто в то время, и Трамп кратко выразил его в форме необходимости достижения устойчивого и долгосрочного мира, а не немедленного прекращения огня, которое ни к чему не приведет».

Министр иностранных дел России подчеркнул: «Мы по-прежнему полностью привержены этой формуле, и я подчеркнул это во вчерашнем разговоре с Марко Рубио».

Он добавил: «Призывы к немедленному прекращению войны означают забвение корней войны в Украине, которые правительство США, с момента прихода к власти Дональда Трампа, ясно понимало и выражало».

Лавров также прокомментировал угрозу Варшавы не гарантировать безопасность самолета Путина, сказав: «Поляки теперь готовы сами совершать террористические атаки. Я слышал, что Радослав Сикорский (министр иностранных дел Польши) угрожал, что безопасность самолета Путина в воздушном пространстве Польши не будет гарантирована, если он полетит на встречу с Трампом в Будапеште».

Он добавил, что «Польша оправдала террористическую атаку на газопровод «Северный поток — 2» официальным постановлением суда, и теперь министр иностранных дел Польши говорит, что если суд в этой стране попросит, Варшава заблокирует свободный проход самолета президента России!»

