Ответ Лаврова на угрозу Польши в адрес самолета Путина

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на «Известия», министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что он удивлен сообщениями американских СМИ о возможной отсрочке встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, отреагировал на призывы к прекращению войны в Украине.

Лавров сказал: «Самый важный вопрос, касающийся подготовки к предстоящей встрече России и США, — это не место и время ее проведения, а то, как продвигаться вперед с учетом договоренностей, достигнутых на Аляске».

Высокопоставленный российский дипломат добавил: «Я хочу официально подтвердить, что Россия не изменила своей позиции в отношении договоренностей, достигнутых в ходе длительных переговоров между Путиным и Трампом на Аляске».

Он добавил: «Эти договоренности основаны на соглашении, которое было достигнуто в то время, и Трамп кратко выразил его в форме необходимости достижения устойчивого и долгосрочного мира, а не немедленного прекращения огня, которое ни к чему не приведет».

Министр иностранных дел России подчеркнул: «Мы по-прежнему полностью привержены этой формуле, и я подчеркнул это во вчерашнем разговоре с Марко Рубио».

Он добавил: «Призывы к немедленному прекращению войны означают забвение корней войны в Украине, которые правительство США, с момента прихода к власти Дональда Трампа, ясно понимало и выражало».

Лавров также прокомментировал угрозу Варшавы не гарантировать безопасность самолета Путина, сказав: «Поляки теперь готовы сами совершать террористические атаки. Я слышал, что Радослав Сикорский (министр иностранных дел Польши) угрожал, что безопасность самолета Путина в воздушном пространстве Польши не будет гарантирована, если он полетит на встречу с Трампом в Будапеште».

Он добавил, что «Польша оправдала террористическую атаку на газопровод «Северный поток — 2» официальным постановлением суда, и теперь министр иностранных дел Польши говорит, что если суд в этой стране попросит, Варшава заблокирует свободный проход самолета президента России!»