Япония отказала Трампу: импорт российской нефти и газа продолжается

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на Reuters, Йоджи Муто, министр торговли Японии, в ответ на требование президента США Дональда Трампа прекратить закупку российской нефти и газа, заявил, что Япония примет решение по этому вопросу на основе национальных интересов страны.

Министр финансов США Скотт Бассетт заявил на прошлой неделе министру финансов Японии Кацунобу Като, что администрация Трампа ожидает, что Токио прекратит импорт энергоносителей из России. Ожидается, что Трамп посетит Азию позднее в этом месяце.

В ответ на нападение Москвы на Украину в феврале 2022 года Токио договорился с другими странами G7 постепенно отказаться от импорта российской нефти.

Однако Япония продолжает покупать сжиженный природный газ (СПГ) у проекта «Сахалин-2», который имеет решающее значение для энергетической безопасности Японии, поскольку составляет около 9% импорта СПГ в страну.

Муто, не упоминая прямо заявления Бассетта, сказал по поводу этого требования: «С момента нападения на Украину Япония неуклонно снижает свою зависимость от российских энергоносителей».

Он добавил, отметив, что около трех процентов всей электроэнергии Японии поступает через проект «Сахалин-2»: «Мы знаем, что СПГ из проекта «Сахалин-2» играет очень важную роль в энергетической безопасности Японии».

Министр торговли Японии также добавил, что страна намерена поддерживать тесное сотрудничество с международным сообществом, включая G7.

Вашингтон оказывает давление на Китай, Индию и Японию через торговые переговоры, чтобы они сократили закупки российской нефти и природного газа. Между тем, Великобритания ввела санкции против китайских и индийских организаций. Также возможно введение дополнительных санкций Европейским Союзом. Западные страны утверждают, что Москва использует доходы от продажи энергоносителей для финансирования войны в Украине.