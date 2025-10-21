Два израильских солдата ранены в секторе Газа

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на агентство Sama, СМИ сионистского режима сообщили о ранении двух солдат этого режима в Газе.

Канал на иврите «Hadshot Lelo Tsensura» объявил, что в результате боевого инцидента в секторе Газа были ранены два израильских солдата, состояние одного из которых оценивается как тяжелое.

Израильский журналист Халиль Битон также заявил: «Придорожная бомба взорвалась возле наших сил к югу от Хан-Юниса, и силы сейчас патрулируют и зачищают район в поисках возможных боевиков. Этот инцидент произошел в пределах ‘Желтой линии’ и под контролем Израиля».

Еврейское СМИ «Кан» также сообщило, что взрыв придорожной бомбы произошел в районе Хан-Юнис, в зоне, расположенной за Желтой линией и под контролем сионистской армии.

Израильский вертолет приземлился в этом районе для эвакуации раненых.