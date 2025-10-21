БАПОР: Израиль препятствует въезду 6000 грузовиков с гуманитарной помощью в Газу

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Quds, Аднан Абу Хасна, пресс-секретарь Агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), подчеркнул, что сионистский режим препятствует въезду шести тысяч грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа.

Он добавил, что эти грузовики расположены недалеко от входа в сектор Газа и обеспечивают потребности жителей этого анклава в продовольствии на шесть месяцев.

Абу Хасна заявил, что с приближением холодов для жителей сектора Газа были подготовлены сотни тысяч палаток и других предметов первой необходимости. Только ограниченному числу этих грузовиков было разрешено въехать в сектор Газа. 95 процентов жителей сектора Газа нуждаются в гуманитарной помощи.