Лидер «Ансар Аллах»: Йеменский народ является знаменосцем борьбы с Америкой и сионистским режимом

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на «Аль-Масира», лидер движения «Ансар Аллах» Йемена выступил с речью по случаю мученической кончины генерал-майора «Мохаммада Абдул-Карима аль-Гхамари», начальника Генерального штаба вооруженных сил страны.

В своей речи Сайед Абдул-Малик Бадр аль-Дин аль-Хуси сказал: «Вчера, в понедельник, наш народ попрощался со своим любимым начальником штаба армии, великим мучеником Мохаммадом Абдул-Каримом аль-Гхамари, и принял широкое участие в погребальной молитве и похоронной процессии. Присутствие йеменского народа на похоронах мученика аль-Гхамари было широким и значительным, что свидетельствует об их стойкости в своей позиции. Наш народ имеет искренние и тесные отношения со своими вооруженными силами, которые считаются инструментом их власти и выражают их ориентацию и идеалы».

Далее он добавил: «Дорогой народ Йемена считает военное учреждение, вооруженные силы и силы безопасности своими собственными, и что эти силы выражают их идеалы и движутся вместе на основе единой позиции. Огромное и широкое народное присутствие на похоронах мученика аль-Гхамари имеет важные последствия. Мученик аль-Гхамари и все другие мученики в битве «Обетованное завоевание и Священный Джихад» и до нее являются основным символом искренней и великой позиции нашего дорогого народа».

Аль-Хуси отметил: «Наша нация подняла знамя джихада на пути Аллаха в противостоянии тиранам нашего времени, то есть Америке и Израилю, и в поддержке палестинского народа и его приверженности основным вопросам уммы. Противостояние йеменского народа на важном двухлетнем этапе было очень интенсивным конфликтом».

Лидер «Ансар Аллах» подчеркнул: «Америка является партнером сионистского режима во всех его преступлениях, заговорах, целях и программах. В очень интенсивном противостоянии за последние два года мы стали свидетелями позиции свободных людей, которые откликнулись на призыв Аллаха и действовали с верой, человечностью и моральной мотивацией с целью занять правильную позицию в поддержке палестинского народа и их дорогих моджахедов. Йемен, на протяжении последних двух лет, на официальном и народном уровне, действовал с полной искренностью и приложил максимум усилий на всех фронтах для поддержки Палестины и Газы. Народ Йемена искренне обратился к Богу и искренне поддерживает народ Палестины, и стоит рядом с ними всеми своими силами, без колебаний, пассивности или небрежности».

Абдул-Малик Бадр аль-Дин заявил: «Дорогой народ Йемена с самого начала, а также на протяжении этих двух лет, приносил мучеников из своих вооруженных сил и своего народа. Жертвы и самоотверженность нашего народа являются ясным и очевидным свидетельством искренности и правдивости их позиции на всех уровнях. Позиция нашего народа является честной, гордой, достойной, величественной и соответствует выполнению священного долга, позиция, которая не была маргинальной, легкомысленной, неосторожной или безрассудной».

Он также сказал: «Народ Йемена начал свою позицию в поддержку Палестины и Газы с самым высоким уровнем зрелости, мудрости и ответственности. Выполнение священных обязанностей нашего народа — это практическое действие, посредством которого они достигают чести, славы, достоинства и гордости, в отличие от тех, кто занял позорные и постыдные позиции».