Еврейские СМИ: Йеменцы полностью парализовали порт Эйлат

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на информационное агентство Shahab, сионистский веб-сайт "Калькалист" признал, что порт Эйлат сионистского режима столкнулся с серьезным экономическим и навигационным кризисом из-за угроз "Ансар Аллах" против судов в Красном море.

Этот сионистский веб-сайт подтвердил, что в результате продолжающейся морской блокады порт находится почти в состоянии полного паралича.

Согласно этому отчету, власти порта Эйлат попросили Соединенные Штаты и Египет вмешаться, чтобы спасти текущую морскую и коммерческую ситуацию в порту. Руководство порта обратилось к правительству Египта, как владельцу Суэцкого канала, с просьбой оказать давление на Сану для снятия блокады.

С ноября 2023 года движение почти всех судов в Эйлат прекратилось, что привело к снижению доходов порта на 80 процентов.