ХАМАС: Израиль должен оплатить стоимость восстановления сектора Газа

21 октября 2025 - 17:10
Член Политбюро движения ХАМАС подчеркнул, что сионистский режим должен полностью оплатить стоимость восстановления того, что он разрушил в секторе Газа.

По сообщению информационного агентства Abna, Муса Абу Марзук, член Политбюро движения ХАМАС и глава его Офиса международных отношений, в интервью Sputnik подчеркнул, что восстановление сектора Газа, разрушенного сионистскими оккупантами, является правом более 2 миллионов палестинцев, потерявших свои дома и источники дохода.

Он добавил: «Резолюция Совета Безопасности подчеркивает необходимость восстановления сектора Газа, и мы считаем, что сионистские оккупанты являются главными виновниками разрушения этого анклава и должны оплатить полную стоимость этого восстановления».

Абу Марзук заявил: «Процесс восстановления должен быть немедленным и охватывать все сектора, особенно инфраструктуру и электростанции. Мы приветствуем участие всех сторон в процессе восстановления Газы. У нас также нет проблем с международным надзором или надзором со стороны стран-посредников, и лучше, чтобы эти стороны контролировали ход реализации проектов».

