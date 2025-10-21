Генерал-майор Пакпур: Если Иран подвергнется агрессии, мы развяжем ад против врага

По сообщению информационного агентства Abna, состоялась встреча между советником по национальной безопасности Ирака Касемом аль-Араджи и сопровождающей его делегацией с командующим КСИР, бригадным генералом Мохаммадом Пакпуром.

Касем аль-Араджи на этой встрече передал генералу Пакпуру приветствия и наилучшие пожелания президента и премьер-министра Ирака и подчеркнул приверженность Ирака выполнению соглашений по безопасности с Ираном.

Заявив, что «безопасность Ирана – это безопасность Ирака», он решительно отверг любое злоупотребление иракской территорией против Ирана и объявил о создании совместного комитета для контроля за выполнением договора о безопасности между двумя странами и предотвращения любой незаконной деятельности.

Аль-Араджи также упомянул недавнее прекращение огня в Газе и, выразив недоверие к сионистскому режиму, оценил вероятность его нарушения как высокую, подчеркнув: «Единство стран региона является ключом к установлению спокойствия и стабильности». В 12-дневной войне сионистского режима против Ирана враг ожидал, что иранский народ восстанет против своего правительства, но иранский народ продемонстрировал свою приверженность принципам революции с национальным единством.

Генерал Пакпур, приветствуя иракскую делегацию, назвал эту встречу очень важной в нынешний период для Ирака и предупредил: «Враги региона стремятся ослабить внутреннее единство стран». В 12-дневной войне сионистский режим намеревался нарушить национальное единство Ирана путем убийства командиров и создания хаоса, но этот заговор был нейтрализован благодаря дальновидности Верховного лидера революции и бдительности нации.

Главнокомандующий КСИР, ссылаясь на оборонительные возможности Ирана в 12-дневной войне, заявил: «Враг думал, что наша ракетная мощь уменьшится в первые дни, но мы действовали с силой и интенсивностью и уничтожили намеченные цели с высокой точностью».

Он также сообщил о полной готовности Ирана дать решительный ответ на любую агрессию в будущем и подчеркнул: «Мы развяжем ад против врага».

Генерал-майор Мохаммад Пакпур, выразив признательность за действия Ирака по контролю над оппозиционными группами во время 12-дневной войны, потребовал полного выполнения соглашений по безопасности и развертывания полевого комитета для наблюдения за приграничными районами и подчеркнул: «Эти группы представляют угрозу безопасности обеих стран и должны быть сдержаны совместными усилиями».

Касем аль-Араджи в ответ еще раз подчеркнул приверженность Ирака предотвращению любых действий против безопасности Ирана с иракской территории и сказал: «Мы не позволили оппозиционным группам какой-либо деятельности во время 12-дневной войны и в будущем также решительно помешаем этому».

В заключение, обе стороны подчеркнули укрепление сотрудничества в области безопасности и практическую реализацию двусторонних соглашений, а иракские власти подтвердили свою моральную и политическую приверженность обязательствам перед Ираном.