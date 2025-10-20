Россия: Мы приветствуем соглашение о прекращении огня между Афганистаном и Пакистаном

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «РИА Новости», Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России, заявила сегодня в своем выступлении: Мы приветствуем соглашение о прекращении огня между Афганистаном и Пакистаном.

Пресс-секретарь МИД России продолжила в этой связи: Москва приветствует соглашение о прекращении огня между Афганистаном и Пакистаном. Готовность Афганистана и Пакистана к диалогу и разрешению разногласий политическими и дипломатическими средствами является основой для сохранения мира между двумя дружественными странами и важным фактором в обеспечении региональной безопасности.

Затем Мария Захарова добавила: Москва призывает Кабул и Исламабад расширять сотрудничество, в том числе в сфере борьбы с терроризмом.

Министерство иностранных дел Катара ранее объявило, что Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении боевых действий и установлении режима прекращения огня в ходе первого раунда переговоров в Дохе.

По данным МИД Катара, обе стороны также договорились провести последующие встречи для обеспечения непрерывности прекращения огня.

В своем заявлении МИД Катара выразил надежду, что этот шаг поможет снизить напряженность на границе между двумя братскими странами.