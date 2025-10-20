Европейский Союз согласился прекратить импорт газа из России

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Рейтер», Совет Европейского Союза объявил, что министры энергетики блока поддержали предложение о поэтапном прекращении импорта российской нефти и газа в ЕС к январю 2028 года.

Европейские министры на встрече в Люксембурге утвердили планы, согласно которым новые контракты на импорт российского газа будут отменены с января 2026 года, текущие краткосрочные контракты — с июня 2026 года, а долгосрочные контракты — в январе 2028 года.

Этот закон пока не является окончательным, и странам ЕС предстоит договориться об окончательных правилах с Европейским парламентом, который все еще обсуждает свою позицию.

ЕС намерен прекратить импорт российских энергоносителей с целью лишить Кремль доходов от продажи энергоносителей для финансирования войны в Украине.

В настоящее время Россия обеспечивает 12% импорта газа в ЕС. До вторжения России в Украину в феврале 2022 года этот показатель составлял около 45%. Венгрия, Франция и Бельгия входят в число стран, которые по-прежнему получают российский газ.

Европейская комиссия разработала эти предложения таким образом, чтобы они могли быть приняты, несмотря на предыдущее сопротивление Венгрии и Словакии (двух стран, которые до сих пор импортируют российскую нефть).