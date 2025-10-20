  1. Home
Ключевые темы консультаций между министрами иностранных дел России и США

20 октября 2025 - 21:38
Заместитель министра иностранных дел России объявил: Ситуация в Украине станет главной темой предстоящего разговора между министрами иностранных дел России и США.

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на информационное агентство «РИА Новости», Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, заявил сегодня, в понедельник, в своем выступлении: Лавров и Рубио (министры иностранных дел России и США) скоро проведут телефонный разговор друг с другом.

Заместитель министра иностранных дел России продолжил в этой связи: Ситуация вокруг Украины станет главной темой разговора Лаврова и Рубио. Двусторонняя повестка дня российско-американских отношений, включая экономические вопросы, будет в центре внимания контакта Лаврова и Рубио.

Сергей Рябков затем добавил: Пока нет договоренности о месте и времени проведения встречи между Лавровым и Рубио. Контакты с Соединенными Штатами продолжаются по различным каналам. Дата и место для переговоров между Россией и Соединенными Штатами по двусторонним вопросам, вызывающим напряженность, также пока не согласованы.

