Ключевые темы консультаций между министрами иностранных дел России и США

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на информационное агентство «РИА Новости», Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, заявил сегодня, в понедельник, в своем выступлении: Лавров и Рубио (министры иностранных дел России и США) скоро проведут телефонный разговор друг с другом.

Заместитель министра иностранных дел России продолжил в этой связи: Ситуация вокруг Украины станет главной темой разговора Лаврова и Рубио. Двусторонняя повестка дня российско-американских отношений, включая экономические вопросы, будет в центре внимания контакта Лаврова и Рубио.

Сергей Рябков затем добавил: Пока нет договоренности о месте и времени проведения встречи между Лавровым и Рубио. Контакты с Соединенными Штатами продолжаются по различным каналам. Дата и место для переговоров между Россией и Соединенными Штатами по двусторонним вопросам, вызывающим напряженность, также пока не согласованы.