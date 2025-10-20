Санчес: Мы требуем продолжения перемирия и отправки гуманитарной помощи в Газу

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Педро Санчес, премьер-министр Испании, заявил сегодня, в понедельник: Мы требуем продолжения перемирия и отправки гуманитарной помощи в Газу.

Премьер-министр Испании продолжил в этой связи: Мы подчеркиваем важность продвижения к мирному решению между Израилем и Палестиной.

Стоит отметить, что Педро Санчес, премьер-министр Испании, в своих последних заявлениях подчеркнул необходимость расследования преступлений, совершенных (сионистским режимом) во время геноцида в Газе.

Это происходит на фоне того, что сионистский режим вчера разбомбил не менее 100 точек в секторе Газа под разными предлогами.

Авихай Адраи, представитель армии сионистского режима, также заявил, что после вышеупомянутых атак военнослужащие этого режима снова соблюдают перемирие. Кроме того, сионистская газета «Исраэль Хайом» утверждала, что было решено, что процесс доставки гуманитарной помощи в сектор Газа возобновится сегодня.