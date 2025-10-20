Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза, заявила сегодня, в понедельник, в рамках враждебной политики Брюсселя против Москвы: Девятнадцатый пакет санкций против России не будет последним.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС продолжила в этой связи: Путин должен столкнуться с последствиями войны против Украины. Мы должны улучшить ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Оказывать давление на Украину, как жертву, — неправильный подход, поскольку он поощряет агрессора повторять свои атаки. Мы хотим оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине.

Затем Кая Каллас, ссылаясь на продолжающиеся военные преступления сионистских оккупантов в Газе, не осуждая этот режим, в популистской и словесной реакции сказала: Прекращение огня в Газе столкнулось со своим первым серьезным испытанием. Если мы не увидим реальных изменений в Газе, угроза санкций против Израиля останется на столе.