Полная поддержка муфтия Омана готовности йеменцев противостоять Тель-Авиву

Как сообщает информационное агентство «Абна», «Шейх Ахмед бин Хамад аль-Халили» на своей личной странице в социальной сети X решительно похвалил готовность вооруженных сил Йемена к противостоянию и нанесению смертельных ударов по сионистам в случае нарушения ими перемирия в Газе.

Он написал: «Тот, кто не благодарит сотворённого, не благодарит и Создателя» («Ман лям йашкури-ль-махлюка лям йашкури-ль-халика»). Я должен выразить свою благодарность и признательность героическим йеменцам, которые осознают нарушение перемирия и предательство со стороны сионистов. С благодарностью и признательностью храброму и героическому народу Йемена, который угрожал сионистам, что если они совершат предательство, нарушение договора и перемирия - после соглашения с народом Газы - они полностью готовы противостоять им и противостоять им. Да воздаст им Аллах добром.

Муфтий Омана подчеркнул: Йеменцы пригрозили, что если сионисты оступятся после соглашения о прекращении огня в Газе, они будут полностью готовы противостоять им и противостоять им. Да воздаст им Аллах добром и поможет им.

Следует отметить, что Абдулвахед Абу Рас, заместитель министра иностранных дел Йемена, подчеркнул, что любое нарушение прекращения огня в Газе приведет к тому, что сионистский режим заплатит высокую цену и понесет больший ущерб, чем в прошлом.

Он добавил: Мы внимательно следим за развитием событий в Газе. Уход Израиля от выполнения своих обязательств путем последовательных нарушений прекращения огня продолжается.

Абу Рас добавил: Позиция йеменцев в поддержку палестинского народа продолжается. Палестинские группы сопротивления не одиноки, и эта битва - битва для всех. Мы стоим рядом с палестинским сопротивлением.

Это предупреждение Йемена было сделано на фоне того, что сионистский режим начал свои варварские атаки против сектора Газа, несмотря на официальное объявление о введении режима прекращения огня.