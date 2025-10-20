  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Сионистские СМИ: Вице-президент Трампа завтра посетит Газу

20 октября 2025 - 21:33
News ID: 1740839
Source: ABNA
Сионистские СМИ: Вице-президент Трампа завтра посетит Газу

Сионистские СМИ сообщили, что Джей Ди Вэнс, во время визита на оккупированные территории, также посетит центр гуманитарной помощи в Газе.

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», 12-й канал телевидения сионистского режима объявил, что визит Джей Ди Вэнса, вице-президента США, на оккупированные территории начнется завтра и продлится 48 часов.

Телеканал добавил, что ожидается, что во время своего визита вице-президент США посетит гуманитарный центр в секторе Газа и встретится с семьями сионистских пленных.

Этот визит состоится в то время, как Джей Ди Вэнс заявил агентству Reuters, что в настоящее время нет никакой безопасной инфраструктуры, гарантирующей разоружение ХАМАС.

Your Comment

You are replying to: .
captcha