«Кассам» сообщил о времени передачи тела еще одного израильского пленного

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на информационное агентство «Шихаб», батальоны «Кассам» сообщили о времени передачи тела еще одного израильского пленного.

Батальоны «Кассам», военное крыло Исламского движения сопротивления («Хамас»), заявили: В рамках соглашения «Потоп Аль-Аксы» по обмену пленными, бригады «Шахид Изз ад-Дин аль-Кассам» передадут тело одного из пленных оккупационного режима, которое было извлечено вчера в секторе Газа, в 8 часов вечера по времени Газы.

Следует отметить, что первый этап соглашения об обмене пленными и прекращении огня между «Хамас» и сионистским режимом вступил в силу 10 октября 2025 года.