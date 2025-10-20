Верховный лидер революции: Сионисты не ожидали такой разрушительной силы иранской ракеты

Как сообщает информационное агентство «Ахль-уль-Бейт» (мир им) – Абна, Его Светлость Аятолла Хаменеи, Верховный лидер Исламской революции, сегодня утром на встрече с сотнями чемпионов различных видов спорта и медалистов Всемирных научных олимпиад назвал этих создателей чести воплощением роста и проявлением национальной мощи и подчеркнул: Вы доказали, что полные надежды молодые люди любимого Ирана, как «символ нации», имеют силу стоять на вершинах и обращать умы и глаза мира к светлому пространству Ирана.

Верховный лидер также, ссылаясь на недавнее хулиганство и бессмысленные высказывания президента США, сказал: Этот человек, своим вульгарным поведением и множеством лжи о регионе, Иране и иранском народе, попытался подбодрить сионистов и показать себя сильным, но если он способен, пусть пойдет и успокоит миллионы людей, которые скандируют против него во всех штатах Америки.

Выражая удовлетворение присутствием среди сильных молодых людей, которые своей решимостью и усилиями, завоевывая медали в спортивной и научной сферах, обрадовали нацию и вдохновили молодежь, он сказал: Ваши медали имеют двойное преимущество перед медалями других периодов времени; потому что они были получены в ситуации, когда враг в «мягкой войне» пытается подавить нацию и сделать ее равнодушной или разочарованной в своих возможностях, но вы, демонстрируя возможности и мощь нации, дали ему самый твердый ответ на поле действий.

Верховный лидер назвал некоторые искушения относительно разочарования молодежи страны непродуманными словами и подчеркнул: Наш любимый Иран и его молодежь являются «символом надежды», и необходимо понять эту важную реальность, что иранский молодой человек, при условии решимости и усилий, имеет способность и навык достижения вершин; так же, как вы опирались на мировые вершины спорта и науки.

Его Светлость Аятолла Хаменеи, ссылаясь на скачкообразный прогресс в некоторых секторах после революции, добавил: Один пример – это совокупность ваших успехов в этом году, которая, возможно, беспрецедентна в истории спорта страны.

Он, восхваляя восхождение талантливой молодежи родины на мировые научные вершины, сказал: Ваши дела засчитываются иранскому народу и обращают внимание на Иран.

Верховный лидер назвал «уважение к флагу, поклон и молитву победоносных спортсменов» символом иранской нации и добавил: Дорогие молодые олимпийцы сейчас являются сияющей звездой, но через десять лет, при условии продолжения усилий, они станут сияющим солнцем, и роль должностных лиц в этом отношении важна.

Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал роль молодежи после победы революции непрерывным процессом и сказал: Во время 8-летней навязанной войны молодое поколение с множеством недостатков и «голыми руками» проявило такие военные новшества, что Иран победил, несмотря на очень хорошо оснащенного врага, который поддерживался и одобрялся со всех сторон.

Он назвал поле битвы знаний еще одной областью проявления чести молодых людей страны и, ссылаясь на присутствие Ирана в первой десятке мировых исследовательских и научных рейтингов в различных областях, включая «нано», «лазер», «ядерную промышленность», «различные военные отрасли» и «медицинские достижения», сказал: Буквально несколько дней назад я услышал очень важную новость о том, что один из исследовательских центров страны преуспел в нахождении способа лечения неизлечимой болезни.

Его Светлость Аятолла Хаменеи, напоминая о деятельности врага по предотвращению различных научных достижений Ирана, сказал: Зложелатели иранского народа также пытаются «отрицанием или игнорированием некоторых успехов», «смешиванием правды и лжи», «преувеличением некоторых недостатков» и «целенаправленной пропагандой» показать пространство Ирана темным и мрачным, но вы, стоя на вершинах спорта и науки, показали всем светлое пространство страны.

Он назвал потерю веры в свои возможности еще одним методом врага для разочарования нации и молодого поколения и подчеркнул: Напротив этой деятельности, молодые люди, опираясь на неиссякаемую силу молодости, должны увеличить свои усилия и старания для успеха, вселения надежды и проявления мощи нации.

Верховный лидер счел важным, чтобы молодежь уделяла внимание использованию своих талантов для иранского народа, и добавил: Некоторые могут захотеть жить в другой стране, но эти люди должны понимать, что в других странах, как бы они ни прогрессировали, они все равно остаются чужаками; тогда как Иран принадлежит вам и вашему поколению, это ваша «земля и дом».

В другой части своего выступления Верховный лидер, ссылаясь на недавние бессмысленные высказывания президента США о регионе и любимом Иране, сказал: Президент США, посетив оккупированную Палестину и произнеся кучу пустых слов с шутовством, попытался вселить надежду и поднять дух разочарованных сионистов.

Он назвал невероятную пощечину Исламской Республики Иран сионистскому режиму в 12-дневной войне фактором их разочарования и добавил: Сионисты не ожидали, что иранская ракета сможет своими языками пламени и огнем проникнуть в глубины их чувствительных и важных центров, уничтожить эти центры и превратить их в пепел.

Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркивая, что Иран не покупал и не арендовал ракеты, а это «собственное изделие и визитная карточка иранской молодежи», сказал: Когда иранский молодой человек выходит на поле и с усилием и старанием создает научные основы, он способен на такие великие дела.

Верховный лидер Исламской революции подчеркнул: Эти ракеты были подготовлены нашими вооруженными силами и военной промышленностью, и они их использовали, и у них они есть снова, и если понадобится, они используют их в другое время.

Он, подводя итог причинам бессмысленных высказываний Трампа в форме легкомысленных слов и вульгарного поведения для поднятия духа сионистов, перешел к изложению нескольких моментов относительно его заявлений и сказал: В войне в Газе Америка, несомненно, является основным партнером в преступлениях сионистского режима, так же как и сам президент США признал, что мы работали с этим режимом в Газе, хотя, даже если бы он этого не сказал, это было очевидно, потому что оборудование и оружие, которые сбрасывались на головы беззащитных людей Газы во время этой войны, принадлежали Америке.

Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал другое заявление Трампа о войне Америки с терроризмом еще одним примером его лживых слов и добавил: Более 20 000 детей и младенцев погибли в войне в Газе. Были ли они террористами? Террорист – это Америка, которая создает ИГИЛ и натравливает его на регион, и сегодня удерживает некоторых его членов в захваченном ею районе для собственного использования.

Он назвал убийство около 70 000 человек в войне в Газе, а также мученическую смерть более тысячи иранцев в 12-дневной войне явными свидетельствами террористической природы Америки и сионистского режима и отметил: Они, помимо слепого убийства людей, убили наших ученых, таких как Тегранчи и Аббаси, и гордились этим преступлением, но они должны знать, что не могут убить науку.

Верховный лидер Исламской революции, ссылаясь на слова президента США, который, гордясь бомбардировкой ядерной промышленности Ирана, утверждал, что уничтожил ее, добавил: Ничего страшного, продолжайте так думать, но кто ты вообще такой, чтобы диктовать, должно или не должно быть у страны ядерной промышленности. Какое отношение к Америке имеет то, есть у Ирана ядерные возможности и промышленность или нет. Это неподобающее, неправильное и тираническое вмешательство.

Он, ссылаясь на общенациональные и 7-миллионные демонстрации против Трампа в различных штатах и городах Америки, сказал: Если вы такие способные, вместо распространения лжи, вмешательства в дела других стран и таких действий, как строительство военных баз в них, успокойте эти миллионы людей и верните их домой.

Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркивая, что террорист и истинное воплощение терроризма – это Америка, назвал и утверждение Трампа о том, что он сторонник иранского народа, ложью и добавил: Вторичные санкции Америки, к которым многие страны присоединяются из страха, направлены против иранского народа, поэтому вы враг иранского народа, а не его друг.

Он, ссылаясь на заявление Трампа о готовности к сделке, сказал: Он говорит, что он сторонник сделок, в то время как если сделка сопровождается тиранией и ее результат известен заранее, это не сделка, а навязывание и тирания. Иранский народ не потерпит навязывания.

Верховный лидер, ссылаясь на другое слово Трампа о существовании смерти и войны в регионе Западной Азии или, как они говорят, Ближнего Востока, отметил: Войны развязываете вы. Америка – разжигательница войны, и помимо террора, она разжигает войны. Иначе, для какой цели все эти военные базы Америки в регионе? Что вы здесь делаете? Какое отношение этот регион имеет к вам? Регион принадлежит его собственным народам, и война и смерть в этом регионе являются результатом присутствия Америки.

В заключение Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал позиции президента США неправильными и во многих случаях ложными и свидетельством тирании и подчеркнул: Хотя тирания имеет эффект в отношении некоторых стран, по Божьей милости, она никогда не повлияет на иранский народ.

На церемонии национальная юношеская команда по традиционному иранскому спорту (Бастани) продемонстрировала некоторые движения этого вида спорта, что было встречено восхищением и похвалой Верховного лидера революции.