Снарядом по кортежу: вице-президент США Вэнс подвергся смертельной опасности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс чуть не погиб: на 250-летии Корпуса морской пехоты США в Калифорнии во время показательной стрельбы один из снарядов калибра 155 миллиметров сработал раньше времени и разорвался в воздухе. Фрагменты боеприпаса полетели в сторону трассы Interstate 5, по которой двигался кортеж американского политика.

По данным The New York Times, осколки задели автомобиль и мотоцикл калифорнийского дорожного патруля. Никто не пострадал – отделались, как говорится, лишь испугом и поцарапанной техникой. (трасса, однако, связывает Лос-Анджелес и Сан-Диего и ежедневно по ней проезжают порядка 80 тысяч машин).

Выстрел был произведен в 13:46 с пляжа Уайт-Бич, примерно в километре от места, где находились патрульные. Всего военные собирались выпустить шестьдесят 155-миллиметровых снарядов, но после преждевременного взрыва стрельбы немедленно прекратили.

Патрульные обследовали участок шоссе на случай, если где-то остались еще фрагменты снаряда, но ничего подозрительного не нашли. В Корпусе морской пехоты уже начали внутреннее расследование.