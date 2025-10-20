Трамп выразил надежду на честную торговую сделку с Си Цзиньпином

«Многие страны пользовались преимуществами США. Они больше не пользуются ими. Китай платит 55% [пошлины], и потенциальные 155% с 1 ноября, если мы не заключим соглашение на встрече с председателем Си Цзиньпином. <...> Через пару недель мы встретимся в Южной Корее и посмотрим, что можно сделать», — сказал он на переговорах с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе в Белом доме.

Трамп также отметил, что у лидеров очень хорошие отношения.

Введенный Пекином экспортный контроль над редкоземельными металлами вызвал бурную реакцию в Вашингтоне

Ранее, 19 октября, Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал условия торговли США с Китаем несправедливыми. Он заявил, что введение дополнительной пошлины против Китая в 100% будет «неустойчивым» для американской экономики, но Пекин якобы вынудил Вашингтон пойти на эту меру.

Американский лидер 16 октября заявил, что США ведут торговую войну с Китаем. На следующий день он отметил, что Соединенные Штаты и КНР будут в хороших отношениях, но для этого нужно заключить справедливое соглашение.