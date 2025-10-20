Нарушения перемирия Израилем привели к гибели 97 палестинцев и ранениям 230

Пресс-служба правительства Палестины в Газе проинформировала о 80 нарушениях режима прекращения огня со стороны Израиля. В результате этих нарушений и смертоносных атак на различные районы погибли 97 палестинцев.

Напомним, что в понедельник, 13 октября 2025 года, в Шарм-эш-Шейхе состоялся саммит по прекращению конфликта в секторе Газа под совместным председательством президентов Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и США Дональда Трампа. В саммите приняли участие лидеры и представители более 20 стран, включая Великобританию, Францию, Германию, Норвегию, Катар, Турцию, Иорданию и Палестинскую национальную администрацию.

Трамп и лидеры Катара, Египта и Турции, сыгравших ключевую посредническую роль в соглашении, провели официальную церемонию подписания мирного плана по Газе. Однако примечательно, что две основные стороны этого соглашения, Израиль и ХАМАС, не присутствовали на церемонии подписания.

Президент США подписал так называемое "мирное соглашение по Газе" вместе с другими лидерами региона, а затем покинул Египет, направившись в Вашингтон.