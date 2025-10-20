Лидер Ирана намекнул Президенту США: Вместо вмешательства в дела других стран, успокойте свою собственную

- Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, комментируя недавние массовые протесты и семимиллионные демонстрации против Дональда Трампа в различных штатах и городах США, заявил: «Если вы такие способные, то вместо распространения лжи, вмешательства в дела других стран и действий вроде строительства там военных баз, успокойте эти миллионы людей и верните их по домам».

На встрече с сотнями победителей различных видов спорта и обладателями медалей мировых научных олимпиад, Аятолла Хаменеи, говоря о недавнем хулиганстве и вздорных высказываниях Президента США, сказал: «Этот человек пытался придать духу сионистам и выставить себя сильным через свое нелепое поведение и множество лжи о регионе, Иране и иранском народе. Но если он действительно силён, пусть пойдет и успокоит миллионы людей, которые скандируют лозунги против него во всех штатах Америки».

Лидер Ирана также упомянул недавнюю поездку Президента США на оккупированные палестинские территории и его «пустые, клоунские» заявления, направленные на то, чтобы подбодрить «отчаявшихся сионистов».

«Невероятная пощёчина, которую Исламская Республика нанесла сионистскому режиму во время 12-дневной войны, стала причиной их отчаяния», — заявил он. Хаменеи добавил, что сионисты не ожидали, что иранские ракеты смогут «проникнуть своим огнем глубоко в их чувствительные и важные центры, уничтожить их и превратить в пепел».

Аятолла Хаменеи подчеркнул, что Иран не покупал и не арендовал эти ракеты, а это «продукция иранской молодежи»: «Иранская молодежь, выходя на арену и прилагая усилия для создания научной базы, способна совершать такие великие дела».

Аятолла Хаменеи, комментируя заявления Трампа, отметил: «В войне в Газе США, несомненно, являются главным соучастником преступлений сионистского режима. Сам Президент США признал, что они "работали" с этим режимом в Газе, хотя и без этого было ясно, поскольку оборудование и оружие, сброшенное на головы беззащитных жителей Газы, принадлежало Америке».

Он назвал утверждение Трампа о том, что США борются с терроризмом, очередным примером лжи: «В Газе погибло более 20 тысяч детей и младенцев. Были ли они террористами? Террорист — это Америка, которая создаёт ДАИШ (ИГИЛ) и натравливает его на регион, а сегодня удерживает часть его боевиков для собственного использования».

Лидер Ирана заключил, что убийство около 70 тысяч человек в войне в Газе, а также убийство более тысячи иранцев в 12-дневной войне являются явными свидетельствами террористической натуры США и сионистского режима.