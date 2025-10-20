  1. Home
Багаи: Оборонное сотрудничество Ирана и России будет активно продолжаться после истечения срока Резолюции 2231

20 октября 2025 - 20:40
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, комментируя оборонное сотрудничество между Тегераном и Москвой, заявил, что «процесс сотрудничества Ирана и России растет во всех сферах».

Багаи отметил, что Исламская Республика Иран и Российская Федерация заключили несколько основополагающих и стратегических соглашений, последним из которых является «Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», которое недавно вступило в силу. По его словам, это соглашение охватывает множество разнообразных вопросов, включая оборонное сотрудничество.

«Наше твердое убеждение, а также убеждение России и значительной части мирового сообщества, состоит в том, что Резолюция 2231 Совета Безопасности [ООН] вместе с вытекающими из нее ограничениями официально прекратила свое действие 18 октября», — подчеркнул Багаи.

Он заключил: «Следовательно, военное и оборонное сотрудничество между двумя странами будет активно продолжаться в рамках существующих соглашений и меморандумов о взаимопонимании».

