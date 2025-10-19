Путин объявил Трампу условие прекращения войны на Украине

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Washington Post, по словам двух высокопоставленных осведомленных чиновников, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре на прошлой неделе со своим американским коллегой Дональдом Трампом объявил свое условие для прекращения войны.

Согласно этим двум источникам, осведомленным о телефонном разговоре, Путин потребовал, чтобы Киев полностью передал контроль над Донецкой областью России; это жизненно важный и стратегический регион, расположенный на востоке Украины.

Трамп ранее говорил о своем разговоре с Путиным: «Мой телефонный разговор с президентом Путиным был плодотворным, и наш успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной».

Он также сказал, что встретится с Путиным в столице Венгрии. Белый дом также объявил, что следующая встреча между Трампом и Путиным может состояться в Будапеште, и Путин выразил свою готовность встретиться с президентом Трампом.