  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Путин объявил Трампу условие прекращения войны на Украине

19 октября 2025 - 21:35
News ID: 1740416
Source: ABNA
Путин объявил Трампу условие прекращения войны на Украине

Президент России в телефонном разговоре на прошлой неделе со своим американским коллегой объявил «передачу контроля над Донецкой областью России» условием окончания войны на Украине.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Washington Post, по словам двух высокопоставленных осведомленных чиновников, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре на прошлой неделе со своим американским коллегой Дональдом Трампом объявил свое условие для прекращения войны.

Согласно этим двум источникам, осведомленным о телефонном разговоре, Путин потребовал, чтобы Киев полностью передал контроль над Донецкой областью России; это жизненно важный и стратегический регион, расположенный на востоке Украины.

Трамп ранее говорил о своем разговоре с Путиным: «Мой телефонный разговор с президентом Путиным был плодотворным, и наш успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной».

Он также сказал, что встретится с Путиным в столице Венгрии. Белый дом также объявил, что следующая встреча между Трампом и Путиным может состояться в Будапеште, и Путин выразил свою готовность встретиться с президентом Трампом.

Your Comment

You are replying to: .
captcha