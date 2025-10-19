По сообщению информационного агентства ABNA, президент США Дональд Трамп сегодня, в воскресенье, опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social, в котором заявил: «Густаво Петро, президент Колумбии, является нелегитимным нарколидером, который активно поощряет массовое производство наркотиков на крупных и мелких фермах по всей Колумбии».

Президент США, который ранее выдвигал этот же предлог против Венесуэлы для очевидного военного вмешательства в Карибском бассейне, заявил: «Это стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и Петро ничего не делает, чтобы остановить это, несмотря на огромные выплаты и субсидии со стороны Соединенных Штатов, что является не чем иным, как долгосрочным мошенничеством в отношении Америки. С сегодняшнего дня эти выплаты или любые другие формы платежей или субсидий Колумбии больше не будут производиться».

Повторение нарк-обвинений «Трампа», на этот раз против президента Колумбии

«Дональд Трамп» заявил: «Целью этого производства наркотиков является продажа огромных объемов этого продукта Соединенным Штатам, что приводит к смерти, разрушению и хаосу. Петро, непопулярный и нелюбимый лидер, с новыми разговорами вокруг Америки, лучше бы немедленно закрыл эти фермы, выращивающие смерть, иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это не будет сделано в радостной манере».

Это произошло на фоне того, что Густаво Петро, президент Колумбии, ранее резко критиковал американских чиновников, заявляя, что они совершили «преступление убийства» и нарушили суверенитет Колумбии в ее территориальных водах.

Петро в своих заявлениях добавил, что колумбийский рыбак «Алехандро Карранса» не имел никакого отношения к торговле наркотиками и занимался своей повседневной рыбацкой деятельностью.