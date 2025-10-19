Почему Трамп отказался от идеи поставки «Томагавков» Украине?

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Inews, Дональд Трамп, президент США, после напряженных и интенсивных переговоров с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, похоже, решил не предоставлять ракеты «Томагавк» Украине.

Ракета «Томагавк» — это крылатая ракета большой дальности, которая обычно запускается с моря для поражения целей в глубине территории противника.

Эта ракета с дальностью 2500 километров могла бы угрожать 1945 российским военным целям и даже городу Москве, а также значительно увеличить способность Украины отвечать на российские атаки.

Трамп ранее намекал, что предоставит это оружие НАТО для передачи Украине. По пути в оккупированные территории он сказал: «Возможно, если эта война не будет решена, я дам им «Томагавки»».

Но после субботней встречи в Белом доме Трамп, похоже, отступил от этой идеи и выразил надежду, что война закончится без использования «Томагавков». Теперь возникает вопрос: что изменило мнение Трампа?

Угроза ядерной войны

Россия ясно заявила, что поставка ракет «Томагавк» Украине приведет к эскалации войны и, возможно, даже к ядерной войне.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России, предупредил, что после запуска будет невозможно различить ракеты «Томагавк» с ядерными и неядерными боеголовками, и косвенно заявил, что ответ России на такую атаку может быть ядерным. Медведев сказал по этому поводу: «Как Россия должна ответить? Точно так же!»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, на прошлой неделе заявил, что «вопрос «Томагавков» очень тревожен» и назвал их продажу «очень чувствительным моментом», который приведет к усилению «напряженности со всех сторон».

Он сказал по этому поводу: «Просто представьте; запущена ракета большой дальности, она летит, и мы знаем, что она может быть ядерной. Что должна подумать Российская Федерация? Как Россия должна отреагировать? Иностранные военные эксперты должны это понимать».

Насколько серьезны угрозы Москвы, неясно, поскольку Россия ранее уже несколько раз предупреждала о ядерной войне. Но, похоже, Зеленский считает риск эскалации главной причиной отсутствия соглашения и сказал журналистам, что он и Трамп говорили о дальнобойных ракетах, но решили не комментировать это, «потому что Вашингтон не желает эскалации напряженности».

На вопрос, стал ли он более оптимистично настроен в отношении получения «Томагавков» после встречи в Белом доме, он ответил: «Я реалист»!

Втягивание США в войну

После угроз России, возможно, Трамп почувствовал, что «предоставление «Томагавков» Украине означает слишком сильное вмешательство США в войну».

Кремль недавно заявил, что Путин во время телефонного разговора на этой неделе сказал Трампу, что продажа «Томагавков» Украине нанесет «значительный удар» по отношениям между США и Россией и поставит под угрозу мирные переговоры.

Путин ранее в этом месяце заявил, что использование «Томагавков» невозможно без прямого участия американских военных специалистов, и такое вмешательство приведет к «новой фазе эскалации напряженности».

Независимо от того, считает ли Трамп эти заявления и угрозы серьезной опасностью для безопасности США или нет, он в любом случае знает, что дальнейшее вмешательство США, вероятно, не будет привлекательным для его основных сторонников на выборах.

Трамп победил на президентских выборах в США с изоляционистским подходом во внешней политике и сокращением международной помощи, пообещав положить конец вмешательству США в «бесконечные войны» за границей.

Тони Брентон, бывший посол Великобритании в России, сказал, что Трамп прямо заявил, что, по его мнению, «война в Украине — это не война Америки, а война Европы, и хотя США до некоторой степени готовы поддержать, в конечном итоге Европа должна нести основное бремя вооружения и финансовой помощи Украине».

Обеспокоенность по поводу сокращения американского арсенала

Одной из проблем союзников Украины во время войны является чрезмерное снабжение вооружением и ослабление их внутренних арсеналов.

Украине требуется относительно новая версия ракеты «Томагавк» с наземной пусковой установкой, поскольку у нее нет кораблей и подводных лодок, с которых обычно запускаются эти ракеты.

Эти наземные пусковые установки редки, и, по сообщениям, у армии США есть только 2 такие установки.

Трамп сказал, что США не могут опустошить свои запасы «Томагавков», добавив: «Они нам тоже нужны, и поэтому я не знаю, что мы можем сделать в этом отношении».