Кибератака США на «Национальный центр времени» Китая

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Japan Times, Министерство государственной безопасности Китая в заявлении обвинило США в краже информации и проникновении в «Национальный центр времени» в Пекине.

В заявлении, опубликованном в официальном аккаунте министерства в «WeChat», говорится, что Агентство национальной безопасности США с 25 марта 2022 года использовало уязвимости в некоторых моделях мобильных телефонов сотрудников Национального центра времени с целью кибератаки на устройства и получения доступа к конфиденциальной информации Китая. Названия этих брендов мобильных телефонов не были упомянуты.

По данным министерства, это американское разведывательное управление с 18 апреля 2023 года неоднократно использовало украденные данные для входа в систему для проникновения в компьютеры Национального центра времени Китая.

Эти обвинения были выдвинуты после взаимных претензий западных правительств и компаний в последние годы о кибератаках китайских хакеров на их компьютерные системы, а также на фоне обострения торговых напряжений между Вашингтоном и Пекином.

Национальный центр времени Китая, расположенный в городе Сиань на северо-западе страны, является одним из жизненно важных исследовательских институтов под надзором Китайской академии наук, который отвечает за регулирование, поддержание и распространение эталонного времени страны.

Представители национальной безопасности Китая говорят, что расследование по этому поводу показывает, что частные серверы по всему миру использовались для сокрытия источника атак. В заявлении также подчеркивается, что Пекин принял превентивные меры и меры противодействия кибератакам в этом центре.