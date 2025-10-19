По сообщению информационного агентства ABNA, ивритоязычный веб-сайт «Новости безопасности» сообщил, что военнослужащие сионистской армии вступили в столкновение с силами ХАМАС в Рафахе. Согласно этому отчету, силы безопасности ХАМАС намеревались вступить в бой с элементами наемной банды «Ясира Абу Шабаба», но военнослужащие сионистской армии попали в засаду во время вмешательства.

Также Палестинский информационный центр сообщил, что после опасного прорыва в системе безопасности среди наемников, связанных с армией сионистского режима в секторе Газа, несколько сионистских военнослужащих были убиты и ранены в районе Рафаха.

Предварительные оценки показывают, что один из членов банды «Ясира Абу Шабаба», поддерживаемой сионистским режимом, после проникновения в ту же группу, использовал свою свободу передвижения в районах, контролируемых сионистской армией на юге Рафаха, и провел операцию против израильского военного подразделения.

Еврейские СМИ назвали этот инцидент «опасным столкновением». Кроме того, военный источник сообщил армейскому радио сионистского режима, что в результате этого события есть несколько убитых и раненых. После этого инцидента отдел военной цензуры сионистского режима запретил публикацию любых дальнейших подробностей, что указывает на глубину прорыва в системе безопасности в рядах оккупантов.

Одновременно с этим событием армия сионистского режима усилила свои воздушные удары по районам восточного Хан-Юниса, Аль-Дейра и Джабалии. Между тем, атмосфера напряженности и беспокойства среди военных и охранных структур Тель-Авива нарастает.

В ответ на этот инцидент некоторые поселенцы раскритиковали армейское командование в социальных сетях и написали: «Стоит ли защита Ясира Абу Шабаба пролития крови наших солдат? Это просто посмешище!»

Этот инцидент поднял серьезные вопросы о хрупкости структуры безопасности сионистского режима на оккупированных территориях и возможности проникновения бойцов Сопротивления в ряды наемных групп, поддерживаемых оккупантами.