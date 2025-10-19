  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Израильские истребители бомбили 20 целей в Газе; Угрозы Каца

19 октября 2025 - 21:31
News ID: 1740409
Source: ABNA
Израильские истребители бомбили 20 целей в Газе; Угрозы Каца

Истребители сионистского режима разбомбили несколько целей в Газе, несмотря на то, что «Кассам», военное крыло ХАМАС, опровергло любое нарушение режима прекращения огня.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Палестину Сегодня», СМИ сионистского режима утверждают, что ВВС этого режима на данный момент разбомбили двадцать целей в районах Рафах и Дейр-эль-Балах в Газе.

Несмотря на опровержение «Кассамом» нарушения режима прекращения огня на юге Газы, истребители сионистского режима атаковали 20 объектов в различных районах Газы.

Одновременно офис Нетаньяху заявил от его имени, что премьер-министр сионистского режима отдал приказ о нанесении ударов по целям, принадлежащим Сопротивлению.

С другой стороны, Исраэль Кац, военный министр сионистского режима, также заявил: «ХАМАС сегодня получит суровый урок, чтобы понять, что израильская армия очень серьезно относится к защите своих солдат и предотвращению нанесения им вреда. Мы дали приказ армии действовать против военных целей ХАМАС в Газе. ХАМАС заплатит высокую цену за любую стрельбу и нарушение режима прекращения огня, и если они не поймут послание, атаки будут усилены».

Your Comment

You are replying to: .
captcha