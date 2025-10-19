Израильские истребители бомбили 20 целей в Газе; Угрозы Каца

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Палестину Сегодня», СМИ сионистского режима утверждают, что ВВС этого режима на данный момент разбомбили двадцать целей в районах Рафах и Дейр-эль-Балах в Газе.

Несмотря на опровержение «Кассамом» нарушения режима прекращения огня на юге Газы, истребители сионистского режима атаковали 20 объектов в различных районах Газы.

Одновременно офис Нетаньяху заявил от его имени, что премьер-министр сионистского режима отдал приказ о нанесении ударов по целям, принадлежащим Сопротивлению.

С другой стороны, Исраэль Кац, военный министр сионистского режима, также заявил: «ХАМАС сегодня получит суровый урок, чтобы понять, что израильская армия очень серьезно относится к защите своих солдат и предотвращению нанесения им вреда. Мы дали приказ армии действовать против военных целей ХАМАС в Газе. ХАМАС заплатит высокую цену за любую стрельбу и нарушение режима прекращения огня, и если они не поймут послание, атаки будут усилены».