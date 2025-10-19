Заявление «Бригад Аль-Кассам» об обнаружении тела еще одного израильского пленного

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам», военное крыло движения ХАМАС, опубликовали заявление, в котором сообщили, что они нашли тело еще одного сионистского пленного и передадут его, если будут созданы условия.

В заявлении «Бригад Аль-Кассам» говорится: «В ходе продолжающейся поисковой операции мы обнаружили сегодня тело еще одного израильского пленного и передадим его сегодня, если полевые условия будут подходящими».

Военное крыло движения ХАМАС подчеркнуло, что любая эскалация со стороны сионистов будет препятствовать поиску, извлечению и обнаружению тел, и это отсрочит возвращение тел убитых израильтян оккупационным режимом.

Эта новость появилась на фоне того, что «Бригады Аль-Кассам» сегодня, в воскресенье, в ответ на обвинения в нарушении режима прекращения огня после инцидента в Рафахе, выступили с заявлением, в котором подчеркнули свою полную приверженность выполнению всех соглашений, особенно прекращения огня на всей территории сектора Газа.