Бен-Гвир: Нетаньяху должен атаковать Газу всей мощью

19 октября 2025 - 21:30
News ID: 1740407
Source: ABNA
Экстремистский министр сионистского режима призвал Нетаньяху атаковать Газу всей мощью после возобновления атак режима на Газу.

По сообщению информационного агентства ABNA, армия сионистского режима возобновила атаки на Газу после заявлений об атаке на бронемашину этого режима в Рафахе.

После заявленного взрыва бронемашины и сообщения о гибели двух сионистских военнослужащих и ранении двух других, 14-й канал сионистского режима объявил, что ВВС бомбили цели в районе Рафаха на юге сектора Газа.

12-й канал Израиля также сообщил, что Нетаньяху оценивает ситуацию с безопасностью в Газе с военным министром и армейским командованием.

При этом 12-й канал телевидения сионистского режима со ссылкой на информированные источники описал эти атаки как попытку сионистов защитить ополченцев, связанных с Ясиром Абу Шабабом.

