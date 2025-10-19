Бен-Гвир: Нетаньяху должен атаковать Газу всей мощью

По сообщению информационного агентства ABNA, армия сионистского режима возобновила атаки на Газу после заявлений об атаке на бронемашину этого режима в Рафахе.

После заявленного взрыва бронемашины и сообщения о гибели двух сионистских военнослужащих и ранении двух других, 14-й канал сионистского режима объявил, что ВВС бомбили цели в районе Рафаха на юге сектора Газа.

12-й канал Израиля также сообщил, что Нетаньяху оценивает ситуацию с безопасностью в Газе с военным министром и армейским командованием.

При этом 12-й канал телевидения сионистского режима со ссылкой на информированные источники описал эти атаки как попытку сионистов защитить ополченцев, связанных с Ясиром Абу Шабабом.