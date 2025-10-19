Хаджибабаи: Пришло время для практических действий против сионистского режима

По сообщению корреспондента ABNA, Хамидреза Хаджибабаи, вице-спикер Исламского консультативного собрания, который возглавляет парламентскую делегацию для участия в 151-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Женеве, в своем выступлении, ссылаясь на преступления сионистского режима против угнетенного народа Палестины, подчеркнул: Сегодня мировое сообщество и международные организации не справляются со своей основной миссией по защите мира, справедливости и человеческого достоинства, и в таких условиях парламенты, как истинные представители народов, должны быть голосом бодрствующей совести человечества.

Хаджибабаи, заявив, что настало время для практических действий против сионистского режима, сказал: Основываясь на последних событиях в регионе, Исламская Республика Иран предлагает конкретные предложения для противодействия преступлениям сионистского режима.

Он добавил: Эти предложения были объявлены следующим образом:

Принятие обязательных законов парламентами исламских стран для полного экономического, торгового и политического бойкота сионистского режима. Создание специального парламентского комитета в рамках Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ПСОИС) для постоянного отслеживания военных преступлений и передачи дела сионистского режима в компетентные международные суды. Содействие доставке гуманитарной помощи в Газу через координацию между парламентами, Организацией исламского сотрудничества и обществами Красного Полумесяца стран. Поддержка создания независимого палестинского государства со столицей в священном Кудсе (Иерусалиме) и решительное противодействие любому плану раздела или новым формам навязывания. Принятие законов о запрете въезда сионистских чиновников и разрыве дипломатических отношений с этим режимом на национальном и региональном уровнях.

Вице-спикер Меджлиса, подчеркивая необходимость немедленных действий, добавил: Исламская Республика Иран поддерживает любую инициативу и усилие, направленные на прекращение войны и отправку гуманитарной помощи в Газу, и всегда предпринимала шаги в направлении прекращения геноцида, вывода оккупационных сил, освобождения палестинских заключенных и реализации прав палестинского народа.

Он пояснил: Мы использовали все наши дипломатические возможности, особенно на региональном уровне, в Организации исламского сотрудничества и Организации Объединенных Наций, чтобы оказать давление на сионистский режим и его сторонников с целью прекращения преступлений и вывода оккупантов из Газы.

Хаджибабаи подчеркнул: Любое прекращение огня или временное соглашение не должно привести к забвению справедливости и уголовной ответственности преступников. Мировое сообщество обязано выявить и привлечь к суду тех, кто приказал и осуществил геноцид и военные преступления в Газе; иначе история повторится.

Обращаясь к парламентам исламских стран, он сказал: Наша истинная сила заключается в политическом, моральном и религиозном единстве исламской уммы. Если мы будем молчать сегодня, завтра все мы станем жертвами той же несправедливой системы, которая уничтожила справедливость и человечность.

Вице-спикер Меджлиса подчеркнул: Мы должны послать с этого заседания миру четкое послание о решимости и воле мусульманских народов положить конец оккупации и вернуть достоинство Палестине. Исламская умма не останется зрителем и является пионером справедливого мира и сопротивления угнетению.

В заключение, отдавая дань уважения мученикам палестинского сопротивления, он сказал: Исламская Республика Иран подчеркивает свою решительную поддержку законного сопротивления палестинского народа, права на самоопределение, возвращения беженцев и создания независимого палестинского государства со столицей в священном Кудсе. Только через единство исламской уммы, парламентскую солидарность и восстановление глобальной справедливости можно достичь свободного, справедливого будущего и прочного и достойного мира.