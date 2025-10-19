  1. Home
Аракчи назвал демонстрацию беспилотника в британском парламенте «постановкой израильского лобби»

19 октября 2025 - 21:05
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Глава МИД подчеркнул, что Иран готов к техническим консультациям и обмену документами для прояснения фактов, особенно в ответ на «эту нелепую постановку».

- «Показ беспилотника в парламенте Великобритании, который ложно и предвзято был приписан Ирану, является печальной инсценировкой, организованной израильским лобби и его сторонниками», — заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, силы, выступающие против дружественных отношений между Ираном и Европой, пытаются фабриковать ложные нарративы, не соответствующие вековым связям, включая отношения между Ираном и Польшей.

Глава МИД подчеркнул, что Иран готов к техническим консультациям и обмену документами для прояснения фактов, особенно в ответ на «эту нелепую постановку».

