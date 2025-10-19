Израиль остановил все поставки гуманитарной помощи в Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье приказал закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа, а также прекратить поставки гуманитарной помощи и нанести удары по палестинскому анклаву. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

"Премьер-министр (Израиля. - Прим. "РГ") Биньямин Нетаньяху поручил вооруженным силам нанести ответный удар по объектам террористов в секторе Газа, а затем отдал приказ закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором и прекратить доставку гуманитарной помощи в Газу", - говорится в публикации.

В канцелярии премьер-министра заявили, что данное решение было принято после консультаций с министром обороны Израиля и другими главами силовых ведомств.

В движении ХАМАС, в свою очередь, обвинили Нетаньяху в подрыве соглашения о прекращении огня под давлением правых партнеров по коалиции в кнессете. Палестинская организация также сообщила, что не в курсе каких-либо столкновений с израильскими силами в последние дни.