Владимир Путин поздравил россиян с Днём отца

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём отца. Он подчеркнул, что важно, чтобы мужчины и молодые люди стремились соответствовать высокому званию отца, беречь семейные ценности, быть трудолюбивыми, мудрыми наставниками и надёжной опорой для своих близких.

«Отрадно, что этот замечательный праздник, призванный подчеркнуть огромную роль отца в воспитании подрастающего поколения, в судьбе каждого человека, пользуется широкой общественной поддержкой», — заявил Путин.

Президент также выразил особые поздравления участникам специальной военной операции, которые сегодня защищают свободу и независимость России, продолжая патриотические традиции своих семей, и отметил их стойкость, отвагу и мужество.

Напомним, что этот праздник был установлен в России всего четыре года назад. Кроме того, два года назад в Госдуме изменили название Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, добавив в него слово «отцовство».