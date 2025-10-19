В ЦАХАЛ объявили о начале новых ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа

Как указали в армейской пресс-службе, палестинцы 19 октября выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по войскам израильской армии, тем самым грубо нарушив режим прекращения огня. ЦАХАЛ нанесла несколько ударов в ответ.

«В ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня ранее сегодня ЦАХАЛ начала серию ударов по объектам террора ХАМАС на юге сектора Газа», — говорится в сообщении в Telegram-канале армии.

Споры о передаче тел погибших заложников и разоружении ХАМАС грозят подорвать достигнутый компромисс

Ранее в этот день газета The Times of Israel сообщила, что Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на произошедшую там атаку на силы Армии обороны страны (ЦАХАЛ). Позднее в армейской пресс-службе подтвердили нанесение ударов. При этом в ХАМАС подтвердили свою приверженность соглашению о прекращении огня в секторе Газа и возложили ответственность на Израиль за его нарушение.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа. Также министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил жестким ответом ХАМАС за возможные нарушения режима прекращения огня в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп 13 октября объявил об окончании войны в секторе Газа и освобождении израильских заложников движением ХАМАС. По его словам, представители палестинского движения выполнят план по разоружению. Позднее на саммите в Шарм-эш-Шейхе представители Египта, США, Катара и Турции подписали договор о прекращении конфликта в секторе Газа.