В Америке решили свергнуть «короля Дональда I»

В субботу в США подала мощный голос антитрамповская оппозиция, которая, было, совсем уж зачахла после сокрушительной победы Дональда на президентских выборах в прошлом году. Пока хозяин Белого дома упивался своей ролью «великого миротворца», остановившего чуть ли ни мановением руки почти все конфликты на планете, более семи миллионов демонстрантов вышли на улицы городов во всех 50 штатах с протестами против внутренней политики 47-президента страны. Акции, организованные видными представителями демократической партии, лидерами всевозможных либеральных объединений и левацких групп, проходили под единым лозунгом «Нет королям!»

Формальным поводом к манифестациям стал длящийся уже третью неделю шатдаун (приостановка работы правительства из-за безрезультатных дебатов в конгрессе о бюджетном финансировании), а также несогласие с тем, что администрация Трампа посылает Нацгвардию для поддержания порядка в крупных городах, контролируемых демократами. «Президент отправляет в наши общины военных, которые должны противостоять только внешним угрозам, затыкает рот избирателям, раздает миллиардерам подарки, пока люди борются за выживание. Наш протест - зто борьба демократии с диктатурой», - цитирует The New York Times одного из участников массового митинга в Портленде (штат Орегон).

Всего таких митингов состоялось более 2700. Причем к протестующим в Америке присоединились Мексика (там главной темой стала жесткая анти-мигрантская политика Трампа) и Канада (в стране Кленового листа не желают, чтобы она по прихоти Дональда стала 51-м штатом США). Судя по карте на сайте организаторов, манифестации прошли и в некоторых европейских государствах. В них в основном приняли участие проживающие за рубежом американские граждане, указывает Euronews.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон был категоричен: «Это демонстрации ненависти! Соберут вместе марксистов, социалистов, анархистов… Они ненавидят капитализм. Они ненавидят наши принципы

Ну а у самого президента США в день протестов нашлись дела поважнее - он отправился во Флориду играть в гольф.