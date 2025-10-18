Arash 2: Иранский беспилотник с дальностью действия за пределами границ

В связи с недавними событиями в регионе и эскалацией напряженности было предложено название для нового беспилотника, наряду с «Shahed 136»: «Arash 2». Этот усовершенствованный беспилотник-камикадзе, разработанный иранской оборонной промышленностью, быстро оказался в центре внимания благодаря своим уникальным возможностям.

Как сообщает Pars Today, согласно имеющимся данным, Arash 2, благодаря большой дальности полета, исключительной точности наведения и способности обходить радары, считается одним из самых выдающихся достижений Ирана в области ударных беспилотников.

Военное командование заявило, что этот беспилотник предназначен для противодействия потенциальным угрозам и поражения ключевых точек.

История и конструкция БПЛА Arash 2

Arash 2 — это более новая и усовершенствованная версия Arash 1, впервые продемонстрированная во время иранских военных учений в январе 2019 года. Этот малозаметный дрон-камикадзе был разработан и запущен в серийное производство специалистами иранской оборонной промышленности. Бригадный генерал Киомарс Хейдари, командующий сухопутными войсками Ирана, объявил в сентябре 2022 года, что Arash 2 предназначен для ударов по прибрежным городам Тель-Авив и Хайфа в случае военного конфликта с Израилем.

Arash 2 имеет дельтавидные крылья, обеспечивающие высокую скорость. Такая конструкция также помогает дрону экономить топливо, увеличивая продолжительность и дальность полёта. Длина дрона составляет 4,5 метра, а размах крыльев — 4 метра. По сравнению с Shahed 136, Arash 2 визуально напоминает беспилотник Kian-2.

Возможности и характеристики БПЛА Arash 2

Arash 2 известен, как дальнобойный барражирующий боеприпас, способный поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Дрон оснащен поршневым двигателем (например, MD550 или MDSO-4-520 Tempest мощностью 50 лошадиных сил), который позволяет ему развивать скорость до 185 километров в час и летать на высоте до 3600 метров.

Одной из выдающихся особенностей Arash 2 является его широкий спектр возможностей. Иранское командование называет этот дрон специализированным оружием для высокоточных ударов и подавления систем ПВО противника. Помимо выполнения задач камикадзе, Arash 2 также предназначен для ведения радиоэлектронной борьбы. Дрон может многократно собирать информацию о цели перед финальной атакой, что повышает его точность и эффективность.

Arash-2 запускается с помощью пусковых установок, смонтированных на шасси грузовиков, или пусковых установок JATO (Jet Assisted Takeoff), которые обеспечивают быстрое и гибкое развертывание на различных рельефах.

По данным иранских военных, во время недавней войны между Ираном и израильским режимом, начавшейся в пятницу, утром в субботу, 14 июня 2025 года, несколько дронов-камикадзе класса Arash поразили и уничтожили цели в Израиле. Этот инцидент демонстрирует боеспособность и эффективность этого беспилотника при атаках на большие расстояния по заранее определенным целям и показывает, что Arash-2 на практике способен проникать на территорию Израиля и достигать своих целей.

Стратегическое значение и шумиха вокруг Arash-2

Появление и ввод в эксплуатацию Arash-2 демонстрирует значительный и быстрый прогресс Ирана в области беспилотных летательных аппаратов и укрепляет позиции страны среди мировых пионеров в области технологий беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

Дальность действия Arash-2 в 2000 километров означает, что в зоне его поражения находится широкий спектр региональных и зарубежных военных объектов, включая военные базы США в регионе Персидского залива (например, в Катаре, Бахрейне и ОАЭ), а также военно-морской флот в Персидском заливе. Эта возможность создаёт новые угрозы для вооруженных сил США и их союзников и меняет региональный оборонный расчёт.

Кроме того, продолжающееся развитие отечественных технологий беспилотных летательных аппаратов, таких как Arash-2, демонстрирует стремление Ирана к достижению стратегической независимости и баланса сил с технологически превосходящими конкурентами посредством асимметричной и экономически эффективной войны.