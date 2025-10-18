Адмирал Сайяри: Никакая угроза не может подорвать безопасность Ирана

Начальник штаба и заместитель координатора армии Исламской Республики Иран, заявил: "Никакая угроза не может подорвать безопасность и независимость Исламской Республики Иран".

Контр-адмирал Хабиболла Сайяри, выступая в пятницу перед студентами Военного университета им.имама Али (мир ему), сослался на высказывание Командующего правоверными имама Али (мир ему): «Хочешь мира — готовься к войне», и сказал: «Эта мудрая поговорка показывает, что прочный мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе, готовности и сдерживанию».

Начальник штаба иранской армии, воздавая почетное звание мученикам и напоминая об их храбрости в священной обороне, добавил: «Дорогие мученики армии, пожертвовав своими жизнями, защитили территориальную целостность, независимость и достоинство исламского Ирана и не позволили даже частичке родины попасть в руки врага. Сегодня военные силы являются продолжателями славного пути этих мучеников, и мы должны быть готовы встать на их путь и защищать высокие идеалы Исламской революции с верой, мужеством и искренностью».

Ссылаясь на дух самопожертвования и патриотизма воинов ислама, адмирал Сайяри сказал: "Последние слова гордого пилота ВВС Ирана генерал-майора Мухаммед Халатбари, были следующими: «Если хоть капля земли моей родины прилипнет к сапогу вражеского солдата, я смою её своей кровью», чем выразил вершину любви и рвения воинов исламского Ирана к своей родине и идеалам революции".

В другой части своего выступления заместитель координатора иранской армии, говоря о главной миссии армии Исламской Республики Иран, отметил: «Миссию армии можно свести к трём основным ключевым словам: сохранение территориальной целостности, защита независимости и защита священной системы Исламской Республики Иран, и эти три основополагающих принципа направляют всю деятельность, обучение и программы армии на всех уровнях».

В заключение адмирал Сайяри подчеркнул необходимость продолжения пути уверенности в себе и национального авторитета и сказал: «Авторитет армии Исламской Республики Иран сегодня основан на вере, проницательности, дисциплине и послушании приказам Лидера революции. Без сомнения, пока эти принципы закреплены в вооружённых силах, никакая угроза не сможет подорвать безопасность и независимость исламского Ирана».