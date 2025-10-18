Шираз — бурно развивающийся центр оздоровительного туризма в Западной Азии

Географическое положение Шираза, столицы иранской провинции Фарс, и его близость к Персидскому заливу сделали город доступным для пациентов из соседних арабских стран.

По сообщению Pars Today, сочетание квалифицированных врачей, современного оборудования и доступных цен на медицинские услуги сделало Шираз привлекательной альтернативой дорогостоящим медицинским системам таких стран, как ОАЭ и Катар.

Пациенты из Кувейта, Бахрейна, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов приезжают в Шираз, чтобы получить широкий спектр медицинских услуг — от сложных хирургических операций до лечения бесплодия.

Ведущие больницы Шираза

В Ширазе имеется разветвленная сеть государственных и частных больниц, обслуживающих как местных, так и иностранных пациентов. Эти медицинские центры оснащены передовым оборудованием, современными диагностическими технологиями, где работают опытные врачи.

Возглавляет список больница «Намази», известная как Национальный центр сложных хирургических операций. Среди других известных больниц – больница «Халили», больница «Дена», больница «Мир Хусейни» и глазная больница доктора Ходадуста, каждая из которых славится своим опытом в трансплантации органов, офтальмологии и лечении бесплодия.



Больница «Намази»

Больница «Намази», основанная в 1950 году, является одним из старейших и самых престижных медицинских центров на юге Ирана. Работая под руководством Ширазского университета медицинских наук, больница предоставляет высококачественные медицинские услуги иранским и иностранным пациентам.

Больница «Намази» с более чем 700 действующими койками является одним из крупнейших медицинских центров в регионе. В больнице имеется множество отделений, включая хирургическое, терапевтическое, педиатрическое, акушерско-гинекологическое, офтальмологическое, кардиологическое, неврологическое и онкологическое.





Одной из выдающихся особенностей центра является отделение трансплантации органов, где с высокой вероятностью успешной пересадки почек, печени и сердца.

Больница Намази также оснащена передовыми диагностическими подразделениями, специализированными отделениями интенсивной терапии и современными лабораториями, что позволило зарекомендовал себя, как ведущий консультативный центр в Западной Азии.

Глазная больница им. Д-ра Ходадуста

Доктор Али Асгар Ходадуст (1935–2018) был одним из ведущих офтальмологов мира. Родившись в Ширазе, он начал медицинское образование в Ширазском университете, а затем переехал в США для прохождения специализации. Его новаторские исследования в области трансплантации роговицы и заболеваний глаз принесли ему международную известность.

Его важнейшим научным достижением стало выявление «линии Ходадуста» – клинического признака отторжения трансплантата роговицы, который остаётся одним из основополагающих принципов современной офтальмологии.



В честь его научного наследия в Ширазе была основана офтальмологическая больница доктора Ходадуста.

Сегодня больница является одним из ведущих офтальмологических центров Ирана, предоставляя специализированные услуги с использованием передовых диагностических и хирургических технологий.

Центр специализируется на таких областях, как трансплантация роговицы, хирургия катаракты, лазерная коррекция зрения, а также лечение заболеваний сетчатки и глаукомы. Многие пациенты со всего Ирана и других стран обращаются сюда за лечением.

Больница доктора Мир Хусейни

Больница доктора Мир Хусейни была основана в 1981 году доктором Машаллой Мир Хусейни и доктором Шахином Мовахедом. Изначально больница была небольшой частной клиникой всего на 70 коек.

За десятилетия больница превратилась в один из ведущих центров женского здоровья в Ширазе.



