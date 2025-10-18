Заявления имама Хаменеи | В экономике, если мы станем сильными и могущественными, санкции больше не будут иметь смысла

По сообщению ParsToday, цитируемого KHAMENEI.IR, аятолла Хаменеи, Лидер Исламской революции, 15 июня 2016 года на встрече с председателем и членами Совета экспертов по определению кандидатуры Лидера (Маджлесэ Хобреганэ Рахбари), Лидер отметил: "В экономике: если мы станем сильными и могущественными, санкции больше не будут иметь смысла, и санкции станут излишними; если бы мы смогли обрести экономическую мощь внутри страны, они сами пришли бы к нам за экономическими отношениями; они не только не стали бы вводить санкции, но и, если бы мы их ввели, пришли бы и сказали: «Не вводите санкции». Такова природа вещей".

Сегодня достоинство нации заключается в том, чтобы стать сильной.

Имам Хаменеи также подчеркнул 10 марта 2016 года на встрече с председателем и членами Совета экспертов по определению кандидатуры Лидера: «Многолетний опыт Исламской Республики показывает, что мы должны укрепляться, становиться сильными; становиться сильными интеллектуально, политически, экономически, научно и культурно. Когда мы станем сильными, мы, естественно, обретём достоинство; сегодня от этого зависит достоинство любой нации в мире».

Враг выступает против власти Исламской Республики

В этой связи Лидер Исламской революции добавил 18 октября 2017 года на встрече с молодой иранской академической элитой: «Враг выступает против власти Исламской Республики; какой бы элемент и источник власти ни был в Исламской Республике, враг противостоит ему. Мы должны стремиться укреплять элементы власти в Исламской Республике, несмотря на врага. Один из них — это наука, что вы осознаете; это действительно поле борьбы, это источник мощи страны. Другой из них — оборонительная мощь; этот вопрос о ракетах, вокруг чего вся эта шумиха. Эта оборонная мощь должна расти день ото дня, и, конечно же, она растет; из-за их слепоты она также будет расти день ото дня. Третье — это экономическая мощь; сосредоточьтесь на экономической мощи. Экономической мощи нельзя достичь, полагаясь только на что-то определенное. Наша экономика должна быть разносторонней; то есть той же экономикой сопротивления, политика которой была объявлена ​​и должна соблюдаться.

С сильной экономикой достигаются национальное достоинство, национальная безопасность и национальный авторитет.

Тем временем, имам Хаменеи сказал 21 марта 2017 года на собрании паломников и жителей в Священном мавзолее Разави: "Чего мы хотим для Ирана и нашей нации? Чего мы хотим, чтобы нация и страна достигли? Мы хотим национальной безопасности для иранской нации, мы хотим национального достоинства, мы хотим общественного здравоохранения, мы хотим общественного благосостояния; мы хотим всестороннего прогресса, мы хотим независимости от доминирующих мировых держав, мы хотим развития талантов, мы хотим освобождения и спасения от социальных пороков, таких как наркомания и коррупция, и тому подобное; мы хотим этого для страны; Именно к этому мы стремимся и чего хотим в сфере материальных благ. Нация обретёт комфорт только тогда, когда эти материальные блага будут предоставлены ей внутри страны. Так как же этого достичь? Как достичь национального достоинства, национальной безопасности, национального авторитета и всестороннего прогресса? Я хотел бы сказать, что этого невозможно достичь без сильной экономики страны. Нам нужна сильная экономика, сильное производство в сочетании с сильным менеджментом; нам нужна сильная, надёжная и самодостаточная экономика, которая не требует необходимости обращаться за помощью к другим."