Foreign Affairs: ХАМАС не откажется от борьбы

Foreign Affairs в своем аналитическом отчете пишет: «Второй этап плана Трампа столкнется с рядом сложных вопросов, включая разоружение ХАМАС и будущее палестинского государства».

Как сообщает Pars Today, если судить по опыту, ХАМАС будет бороться изо всех сил за сохранение своих политических и военных позиций.

Похоже, ХАМАС будет вербовать новых бойцов, как и прежде, и снабжать своих бойцов оружием, полученным или произведенным им. Проще говоря, хотя ХАМАС и поддержал первую фазу прекращения огня, он не намерен отказываться от борьбы».

Foreign Affairs пишет: "Израиль обеспокоен тем, что освобождение палестинцев, заключённых в рамках текущего обмена, приведёт к освобождению следующего заключённого, который сам отменил в 2011 году. Они обеспокоены тем, что ХАМАС возглавит новое поколение-последователей, как Яхья Синвар (организатор терактов 7 октября), которые стали более мотивированными и проницательными в израильских тюрьмах.