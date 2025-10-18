Пламя «Бури Аль-Аксы» не погаснет

Как сообщает Pars Today, в заявлении ХАМАС говорится: «Прошел год со дня мученической смерти Яхьи Синвара, бывшего главы политбюро этого движения, символа палестинской революции и командира операции «Буря Аль-Аксы». Палестинскому народу и сопротивлению удалось достичь национального достижения и соглашения, которое сорвало все заговоры врага (Израиля).

ХАМАС добавил: «В первую годовщину мученической смерти героического командира-моджахеда Яхьи Синвара мы с гордостью и почтением чтим память его плодотворной жизни и пути борьбы; Синвар с юности служил джихаду и в течение 23 лет плена, упорно и стойко противостоял сионистским тюремщикам. После освобождения из тюрьмы он продолжил путь подготовки, организации и планирования, пока, наконец, на рассвете 7 октября 2023 года не отметил день, когда сокрушил оккупационный режим и развеял легенду о непобедимости его армии, пока не принял мученическую смерть на том же поле боя».

В заявлении ХАМАС также говорится: «Мы подчёркиваем, что мученическая смерть командующего Яхьи Синвара и других лидеров и деятелей движения, вступивших на путь джихада и свободы до него, лишь укрепит нашу силу, стойкость и решимость, а также силу, стойкость и решимость нашей нации и движения сопротивления, чтобы продолжать их путь и быть верными их крови и жертвам».

Палестинское исламское движение сопротивления также добавило: «Пламя «Бури Аль-Аксы» всегда будет пылать, пылая духом отстаивания прав, принципов и национального единства, и его огонь в сердце великой палестинской нации никогда не угаснет, несмотря на тяжёлые жертвы и растущую мощь врага».

ХАМАС подчеркнул, что мы остаёмся верны нашему союзу с павшими лидерами, и флаг никогда не упадёт на землю, а будет поднят и развеваться, чтобы все дети нашей нации несли его из поколения в поколение и защищали его, пока не будет достигнута полная свобода и не будет создано независимое палестинское государство со столицей в Кудсе (Иерусалиме).

Палестинское исламское движение сопротивления в заключение подчеркнуло: «Милосердие, честь и бессмертие душе доблестного командира-мученика Яхьи ас-Синвара (Абу Ибрагима) и всем караванам мучеников из числа лидеров, детей нашей нации и общины. Мы молим Всевышнего Аллаха поместить их в Рай, рядом с пророками, праведниками, мучениками; и какими же прекрасными соратниками они были!»

Яхья Ибрагим Хасан ас-Синвар, известный как «Абу Ибрагим», был убит 16 октября 2024 года сионистскими военными в городе Рафах (южная часть Газы).