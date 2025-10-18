Аль-Хуси: Давление не смогло изменить позицию Ирана в поддержке Палестины

Сейед Абдул Малик Бадреддин аль-Хуси, лидер йеменского движения «Ансарулла», в четверг вечером обратился к различным вопросам в исламском мире, особенно к последним событиям в Газе и Йемене, и заявил: "Исламская Республика Иран, проявив непоколебимую стойкость, несмотря на любое давление, принесла огромные жертвы ради поддержки Палестины и отдала многих командиров моджахедов, главой которых является великий полководец мученик Касем Сулеймани".

Мученик ас-Синвар – символ палестинской стойкости и жертвенности на пути Аллаха.

Сейед Абдул Малик Бадреддин аль-Хуси также сказал в годовщину мученической смерти великого полководца Яхьи ас-Синвара: «Великие уроки, которые он оставил поколениям, а также уровень его внимания к джихаду и его вклад в джихад, – это те великие ценности и высокая сознательность, которыми он обладал, и которые стали вдохновляющей школой для поколений».

Йеменские вооруженные силы пожертвовали своими силами, отстаивая свои праведные позиции.

Он сказал: «Йеменские вооруженные силы пожертвовали своими силами, отстаивая свои законные и честные позиции, которые являются официальной и народной позицией Йемена, и, несмотря на действия Соединенных Штатов, пытавшихся поставить страну в сложную ситуацию, йеменский народ вышел на поддержку палестинского народа».

Мученик Аль-Гаммари сыграл огромную роль в поддержке Газы.

Лидер йеменского движения «Ансаруллы» также выразил соболезнования семье мученика Аль-Гаммари, его товарищам и всем освобожденным в связи с его мученической смертью, добавив: «Мученик Аль-Гаммари (начальник штаба Вооруженных сил Йемена) сыграл огромную роль в поддержке Газы, и после его мученической смерти его товарищи продолжат путь джихада».

Оккупационный режим полагал, что при поддержке Америки и ее участии он достигнет всех своих целей.

Сейед Абдул Малик Бадреддин аль-Хуси продолжил, указав на поражение сионистского врага и его сторонников, особенно Соединенных Штатов, которые были вынуждены вступить на переговоры с сопротивлением в рамках соглашения об обмене, и сказал: «Сионистский враг говорил о Великом Израиле и изменении Западной Азии, но не смог достичь своих оперативных целей, включая решение вопроса о доминировании в Газе и прекращении сопротивления».

Сионистский враг не смог вернуть пленных без соглашения об обмене.

Лидер йеменского движения «Ансарулла» добавил: "Сионистский враг и его сторонники, а также его американский партнёр, полностью провалили попытку вернуть пленных без соглашения об обмене, и, несмотря на совершение чудовищных и ужасающих преступлений, не смогли сломить волю палестинского народа и его бойцов. Учитывая имеющиеся в его распоряжении возможности и полученную поддержку, это соглашение стало серьёзным поражением сионистского врага".

Пытки пленных — одно из тягчайших преступлений против палестинского народа и одно из ужасающих злодеяний, совершённых сионистским врагом.

Сейед Абдул Малик Бадреддин аль-Хуси продолжил, назвав сионистского врага преступным и отверженным врагом, который не соблюдает ни мораль и ценности, ни договоры, ни законы, и подчеркнул: «Что касается тел мучеников, то стало ясно, что сионистский режим совершил геноцид».