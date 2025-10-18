На фоне приближения зимы украинский кризис вступил в новую фазу. НАТО продемонстрировало свою решимость укреплять обороноспособность Украины, объявив о плане на 2,2 миллиарда долларов. В то время, как согласно сообщениям, военная помощь Украине за последние два месяца сократилась на 43%, а аналитики предупреждают об эскалации конфликта в предстоящем сезоне. В этом новостном пакете Pars Today рассматриваются события в НАТО и Украине:

Комплексный план НАТО по укреплению противовоздушной обороны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил об увеличении производства вооружения и систем ПВО в рамках плана на 2,2 миллиарда долларов для поддержки Украины. Данный план, который начался в прошлом августе, включает в себя системы ПВО и перехватчики, предназначенные для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины. Рютте подчеркнул, что НАТО полностью способно защитить территорию своих союзников и примет меры в случае вторжения российских самолетов в воздушное пространство НАТО.

Сокращение помощи и предупреждения экспертов

Вопреки заявлениям официальных лиц НАТО, отчет, опубликованный немецким Кильским институтом, показывает, что западная военная помощь Украине сократилась на 43% в июле и августе по сравнению с первой половиной года. Высокопоставленный дипломат НАТО выразил обеспокоенность текущей ситуацией, и предупредил, что в случае падения Украины расходы на оборону будут значительно выше текущего целевого показателя НАТО.

Внутренние споры в НАТО и позиция Венгрии

Между государствами-членами НАТО существуют разногласия относительно уровня поддержки Украины. Италия и Испания поставляют очень мало вооружений по сравнению с другими членами. С другой стороны, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто раскритиковал план ЕС по использованию замороженных российских активов и назвал европейские страны препятствием на пути к миру.

Развитие событий на поле боя и военное превосходство России

На полях сражений ситуация складывается не в пользу Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский признал, что российская армия в три раза превосходит Украину по вооружению и живой силе. Журнал Foreign Affairs также подтвердил, что Россия значительно усилила свои боевые возможности в ходе этого конфликта.

Военные учения НАТО и подготовка к конфликту

Тем временем журнал National Interest сообщил о совместных учениях спецназа США и их союзников по НАТО по подготовке к возможному конфликту с Россией. Данные учения, проходившие в Польше и Колорадо, включали рейды, захват и уничтожение потенциальных целей противника.

Несмотря на усиление военной поддержки Украины со стороны НАТО, сокращение объемов военной помощи и явное превосходство России на поле боя, не дает четких перспектив быстрого завершения конфликта. Украинский кризис, разумеется, вступает в новую, более сложную фазу с приближением зимы, готовя всех к более серьезным испытаниям.